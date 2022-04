Nocerina ko in casa con l'Altamura: inizia male il nuovo corso tecnico

Sconfitta casalinga per la Nocerina nell'anticipo della trentacinquesima giornata nel girone H di Serie D. I rossoneri lasciano strada alla Team Altamura, che vince col punteggio di 2-1 al San Francesco. Pessima la prova dei padroni di casa, apparsi senza idee pur schierandosi con un modulo ultra-offensivo. Il nuovo tecnico Spica vara una sorta di 3-3-4, ma la trazione anteriore resta solo sulla carta.

La cronaca. Dopo una primissima fase di studio, arriva un rapido botta e risposta. Al 9' Spina respinge il diagonale di Dammacco, sul capovolgimento di fronte la difesa rossonera si salva sul colpo di testa di Abreu. Fino alla mezz'ora solo un'occasione per parte, con Serra e Talamo che non inquadrano lo specchio della porta.

Al 30' Menichino scivola in area e mantiene in gioco Baradji, pronto a ribadire in rete un tiro svirgolato da Serra. Il vantaggio ospite dura solo due minuti, perché Clemente devia con un braccio in area su tentativo di Esposito. Per l'arbitro è rigore: Dammacco si fa parare il tiro dal dischetto, ma raccoglie la corta respinta e fa 1-1.

Nella ripresa la Nocerina sembra iniziare bene, ma si spegne dopo un diagonale di Talamo che finisce alto. Gli ospiti non fanno tanto meglio, ma mantengono il pallino del gioco e alla mezz'ora trovano il raddoppio su rigore, concesso per fallo di mano di Donida. Dal dischetto Molinaro trasforma e va a provocare i tifosi di casa, rimediando anche un'ammonizione.

Nel finale non c'è traccia di reazione dei padroni di casa, confusionari nel tentare lanci lunghi che finiscono sistematicamente preda del gigante Sall, centrale difensivo biancorosso. Al triplice fischio, vibranti le proteste dei supporters rossoneri che accompagnano l'uscita dei calciatori della Nocerina con un perentorio «andate a lavorare».