Nocerina ko in casa con l'Altamura: molossi puniti in contropiede al 90'

Incredibile sconfitta interna per la Nocerina, che cede il passo in pieno recupero all'Altamura dopo aver raggiunto per due volte la formazione pugliese. I rossoneri non sono protagonisti di una buona prestazione e vanno sotto alla prima azione della squadra ospite. Minuto numero 6, Croce va via sul filo del fuorigioco e da posizione decentrata batte Stagkos sul suo palo di competenza.

Il palo salva i rossoneri al 13' su colpo di testa di Sosa prima di una lunghissima fase in cui i due portieri restano inoperosi. Nel finale Stagkos devia provvidenzialmente in angolo un velenoso rasoterra di Croce; sul versante opposto, Spina trova un gran riflesso sulla conclusione al volo di Scaringella.

Nella ripresa la Nocerina sembra ripartire meglio e trova il pareggio all'8'. Basanisi fa tutto da solo, entra in area e batte Spina dopo aver vinto un rimpallo. Ma sembra essere un fuoco di paglia. Murtas sfiora il palo al minuto 17', poi arriva il nuovo vantaggio dell'Altamura ancora con Croce, libero di prodursi in una bella acrobazia per battere ancora Stagkos.

Sull'1-2 Zavettieri alza il baricentro della Nocerina ma non ottiene più di qualche corner. L'epilogo incredibile negli ultimissimi minuti. Al 43' Talamo risolve in gol un “flipper” nell'area biancorossa, ma la Nocerina è incapace di gestire e al 45' arriva la “frittata”. Su punizione a favore i rossoneri sono completamente scoperti in difesa; Molinaro scatta in contropiede e serve al centro per il comodo tap-in di Caputo per il definitivo 2-3.

A fine gara, un intero stadio accompagna la Nocerina negli spogliatoi a suon di fischi e insulti. «Andate a lavorare» l'invito che dalla Curva Sud si eleva all'indirizzo della squadra e di mister Zavettieri.