Nocerina ko in casa con il Fasano: l'uomo in meno fatale ai rossoneri

Fasano bestia nera della Nocerina nella stagione 2021-22. Dopo il pesantissimo 6-1 subito all'andata sul neutro di Alberobello, i pugliesi rifilano un altro ko ai rossoneri, stavolta a domicilio. Punteggio finale di 2-0 per gli ospiti, che piazzano un micidiale uno-due nelle fasi finali del match, ma sostanzialmente dimostrano di meritare in tutto l'arco della partita.

La Nocerina si fa viva in un paio di circostanze con Dammacco e De Martino nel primo quarto d'ora, poi è il Fasano a sfiorare il vantaggio con Gomes Forbes che, poco dopo la mezz'ora, conclude incredibilmente fuori da ottima posizione. Nel finale di frazione Mancino rimedia il secondo cartellino giallo, episodio che di fatto consegna il match nelle mani degli ospiti.

La ripresa è infatti un monologo del Fasano. Nei primi 5 minuti arrivano tre conclusioni con Corvino (a lato), Sosa (parato) e Gomes Forbes (gol annullato per fuorigioco). A metà frazione la traversa dice di no a Corvino, prima che Venditti opponga i riflessi a Battista.

Dai e dai, i pugliesi passano. Al 37' la zampata vincente è di Gorzelewsky, che trova il tap-in decisivo dopo la parata di Venditti su Capomaggio. Al 39' Bernardini trova il gol del raddoppio, che mette in ghiaccio tre punti d'oro per il Fasano in chiave playoff. Il ko odierno, invece, mette in pericolo il quinto posto per i molossi, alla seconda sconfitta di fila dopo il ko esterno con la capolista Cerignola.