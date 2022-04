Nocerina, il ko costa caro a Cavallaro: a mezzanotte l'annuncio dell'esonero

Delusione troppo forte per il risultato e la prestazione contro l'ultima della classe. Il presidente Giancarlo Natale ha dato il benservito a Giovanni Cavallaro, che da oggi non è più l'allenatore della Nocerina. Ci ha riflettuto per qualche ora, poi l'annuncio dagli States è arrivato poco dopo la mezzanotte.

La Nocerina calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Giovanni Cavallaro. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Caccia ora al sostituto, che potrebbe essere nominato già nella giornata di oggi. Tra i papabili figurerebbe anche quello di Giuseppe Sannino, 65enne trainer di Ottaviano con un curriculum di tutto rispetto fatto di 450 panchine di club professionistici in Italia e all'estero.

Più abbordabili le candidature dell'esperto Ernesto Apuzzo e del giovane Andrea Tedesco, 37enne napoletano che guida l'Under 19 di Malta dopo aver allenato in passato anche la Casertana in Serie C.