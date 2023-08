Nocerina ko nel test con l'Avellino: nella ripresa emerge il gap tecnico

Una spettacolare cornice di pubblico ha colorato il Comunale di Palma Campania per la sgambatura tra Nocerina e Avellino. Non era una gara ufficiale, ma in campo le due squadre non si sono risparmiate al cospetto delle due tifoserie accorse in massa nell'impianto di via Querce.

Punteggio finale di 2-0 in favore dei lupi, trascinati da un Patierno che prima fa da assistman per Marconi (34' pt), poi piazza la zampata tra le maglie difensive rossonere su cross di D'Angelo (1' st). Ritmi alti soprattutto nel primo tempo, con la Nocerina che ha sfiorato anche il vantaggio in un paio di circostanze. Il palo colpito da Uliano e un paio di parate di Ghidotti su Rossi ed El Bakhtaoui hanno fruttato l'applauso entusiasta dei supporters di fede rossonera.

Sull'altro versante mister Rastelli s'è fatto sentire su un paio di “letture” errate dei suoi, in particolare sulla corsia destra difensiva.

I lupi hanno fatto gradualmente prevalere la qualità, in particolare nel corso della ripresa quando i biancoverdi hanno preso campo grazie a una migliore condizione atletica, sfiorando anche il tris con Sgarbi, fermato solo dalla traversa.