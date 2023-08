Nocerina ko nel test con il Picerno: Esposito tiene a riposo le punte

Una Nocerina spuntata cede nell'amichevole di questo pomeriggio contro il Picerno. La gara disputata allo stadio Curcio è terminata con il punteggio di 3-1 in favore della formazione allenata da Emilio Longo. Il trainer rossonero Gianluca Esposito ha tenuto precauzionalmente a riposo quattro dei sei attaccanti a disposizione.

Nella distinta dei venti disponibili non figuravano infatti Parravicini, Piccioni, El Bakhtaoui e Caccavallo, coi soli Liurni e Rossi schierati dal primo minuto accanto a Poziello in versione “falso nueve”.

Nella ripresa il tecnico della Nocerina ha fatto subentrare tutti gli altri atleti convocati, compresi i baby classe 2005 Dorato e Gaudino.

La prima frazione di gioco si è conclusa sul punteggio di 2-1 in favore del Picerno, che ha sfruttato una leggerezza difensiva e un errato piazzamento del portiere rossonero per realizzare le due reti. Per la Nocerina, ancora su calcio d'angolo, è stato il difensore centrale Fontana a mettere a segno il gol del momentaneo 1-1 al 28'. Al quarto d'ora del secondo tempo i lucani hanno triplicato con Emmanuele Esposito per il definitivo 3-1.

La Nocerina ha programmato altri test precampionato contro il Faiano il prossimo 10 agosto allo stadio San Francesco e contro l'Avellino il 13 agosto a Palma Campania. In attesa degli impegni ufficiali di Coppa Italia, dovrà essere fissata anche la data per un'amichevole con la Turris.