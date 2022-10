Nocerina, la carica del capitano: Garofalo prende per mano i molossi

Capitan Garofalo scende finalmente in campo alla guida della Nocerina. L'esperto jolly ha scontato la lunga squalifica rimediata al termine della scorsa stagione ed è pronto a far sentire in campo il suo carisma, per provare a risollevare il morale dopo la pessima figura casalinga contro il Lavello.

A Casarano non sarà semplice per i molossi. La formazione salentina è tra le pretendenti al salto diretto tra i professionisti, avendo allestito una squadra di altissimo profilo. Ci sarà dunque bisogno in primis di una grande carica agonistica, che potrà arrivare anche dall'altro rientro in gruppo, quello del centrocampista Basanisi, del quale s'è avvertita la mancanza nelle uscite precedenti.

Rispetto al match con la squadra di Zeman Jr., Sannino dovrebbe concedere di nuovo spazio dal primo minuto a Mancino in mediana, con Ambro candidato a sedersi in panca dopo i disastri della precedente uscita. In avanti consueto ballottaggio tra Valentini e Talamo per completare il tridente con Scaringella e Mincica.