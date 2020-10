L'emergenza difensiva porta la Nocerina a tesserare un nuovo centrale. Approda in rossonero Francesco Rizzo, classe 1998, reduce da due stagioni in Serie C con la maglia del Gozzano. Cresciuto nel vivaio del Napoli, con una parentesi nelle giovanili dell'Avellino, Rizzo ha militato in Serie D tra le fila di Taranto e Sarnese nella stagione 2017-2018.

La pausa forzata in campionato, dovuta al rinvio della gara con la Torres, permetterà al 22enne centrale difensivo di ambientarsi al meglio nel nuovo gruppo. Così come concederà ulteriore tempo a Impagliazzo e Donida per recuperare dai rispettivi problemi fisici.

Intanto è stata già fissata la data del recupero della partita con la Torres. I sardi saranno ospiti della Nocerina mercoledì 21 ottobre prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA