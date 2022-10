Nocerina, la fuga di mister Sannino: allenerà in quarta divisione svizzera

L'inatteso forfait per la trasferta di Casarano. Le raffazzonate giustificazioni relative a presunti gravi motivi di carattere personale alla base dell'inattesa assenza. Infine, la rivelazione del “segreto di Pulcinella”, vale a dire la fuga dalla panchina della Nocerina per accasarsi altrove. Giuseppe Sannino ha abbandonato la nave rossonera, attirato dalle sirene provenienti nientemeno che dalla quarta divisione del calcio svizzero.

L'esperto allenatore nativo di Ottaviano firmerà nelle prossime ore l'accordo con il Paradiso Fc, seconda in classifica della Prima Liga gruppo 3, a una sola lunghezza dal Lugano II. Succederà in panchina al dimissionario Roberto Gatti, sostituito provvisoriamente da un altro ex calciatore della Nocerina, Giovanni Rosamilia, esterno che ha vestito il rossonero nelle stagioni 2004-05 e 2006-07.

Ignote le motivazioni dell'improvvisa fuga di mister Sannino, almeno fin quando il diretto interessato o la società del presidente Giancarlo Natale non dirameranno una nota ufficiale che chiarisca i dettagli della vicenda. Ora la Nocerina dovrà trovarsi un'altra guida, ma non è chiaro se e come proseguirà anche l'avventura di Nunzio Zavettieri nell'area tecnica rossonera. A Casarano il direttore tecnico figurava in distinta come allenatore in seconda, alle spalle di Francesco Favasuli.

Nelle prossime ore dovrà per forza di cose venir fuori qualche notizia più dettagliata, che dia i crismi dell'ufficialità a un divorzio che rumors molto affidabili hanno dato per certo già 48 ore fa.