Vittoria all'inglese per la Nocerina nel recupero della gara con la Torres, valida per la terza giornata nel girone G di Serie D. Era stata rinviata in via precauzionale, dopo l'accertamento di un caso di positività al Covid-19 di un dirigente del gruppo prima squadra.

Al San Francesco, davanti a circa 250 tifosi, i molossi vincono meritatamente col punteggio di 2-0, grazie alle reti di Diakité e Katseris al 26' e al 38' del primo tempo. Poca cosa la formazione sarda, grande delusione del girone in questo primo scorcio di campionato. Quattro sconfitte in altrettanti match per la formazione di mister Gardini, che conferma anche al San Francesco quanto dice amaramente la classifica.

Per i molossi, al netto di qualche difetto fisiologico di inizio torneo, un'ottima prova da parte dei due marcatori, ma pure dell'esterno Manoni, autore dei due assist decisivi, il primo su azione, il secondo su corner. Dato importantissimo anche quello relativo ai gol subiti: la porta dei molossi è inviolata da tre gare di fila, ottimo viatico per il prosieguo del torneo.

