Nocerina: la vertenza di D'Anna si risolverà in Procura Federale

Una vertenza economica della stagione 2019-2020 trascinerà la Nocerina e l'ex rossonero Emanuele D'Anna davanti alla Procura Federale. Lo ha stabilito la Commissione Accordi Economici della Lnd, in base a quanto emerso nell'ultima riunione.

Tutto nasce dagli incartamenti presentati dalla società e dal calciatore, che hanno prodotto una identica “quietanza liberatoria” sottoscritta, però, in date diverse (rispettivamente 29/2/2020 e 5/6/2020). Entrambe hanno corredato le rispettive tesi con motivazioni concernenti la data indicata. Dunque, sarà necessaria un'indagine della Procura Federale per comprendere chi dei due attori ha dichiarato dati non corretti.

D'Anna aveva sottoscritto un accordo economico per la somma di 10.000 euro, ridotti a 8.000 in virtù dell'accordo tra Assocalciatori e Lega Nazionale Dilettanti, dopo lo stop del campionato 2019-2020 causato dalla pandemia. D'Anna dichiara di aver percepito dalla società la somma di 4.000 euro, cui va aggiunto il bonus governativo di 600 euro per il mese di marzo. Dunque, il calciatore chiede che gli venga corrisposta la somma di 3.400 euro.

Dal canto suo, la Nocerina afferma di aver corrisposto all'ex atleta una somma addirittura superiore agli 8.000 euro previsti dall'accordo AIC/LND.