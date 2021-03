Nocerina incerottata col Latte Dolce: anche Impagliazzo e Cuomo out

Nocerina attesa dall'impegno in trasferta con il Sassari Latte Dolce. Mister Cavallaro deve fare i conti con assenze in tutti i reparti: in difesa ancora out Impagliazzo, per il quale si valuteranno in seguito i tempi di recupero; ko anche il centrocampista Cuomo, uscito dopo soli 5 minuti del match con il Gladiator per una lussazione alla spalla sinistra; in fase di riatletizzazione infine l'attaccante Diakité.

Il tecnico dei rossoneri ha tenuto ancora fuori dai convocati il portiere Cappa, al quale si è aggiunto anche il centrocampista offensivo Manoni (nella foto). L'atleta di Bassano Romano è infatti prossimo alla cessione al Flaminia Civita Castellana e attende solo di trovare l'accordo economico per lasciare la Nocerina. È invece partito per la Sardegna l'attaccante Sandomenico, pure dato in predicato di lasciare il club del presidente Maiorino.

Il rientro da squalifica di Vecchione rende abbastanza prevedibili le scelte di formazione di Cavallaro, con il possibile ritorno dal 1' di De Iulis in prima linea, supportato sulla trequarti da Dammacco ed El Bakhtaoui. In mediana, lo stesso Vecchione e Katseris presidieranno le corsie esterne, con Petito e Donnarumma a gestire la zona centrale. Qui di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI: Scarpati (2002), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Petito (2002), Pisani (2001), Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), El Bakhtaoui (1992), Katseris (2001), Sandomenico (1990), Sorgente (1999), Talamo (1996);

NON CONVOCATI: Cappa, Cuomo, Diakitè, Fresa, Impagliazzo, Improta, Manoni, Martinelli.