Nocerina-Sassari Latte Dolce è stata rinviata a data da destinarsi. Problemi organizzativi di Federlab in Sardegna hanno costretto il Dipartimento Interregionale a disporre lo stop per il match in programma domenica ad Angri.

La dirigenza del club isolano ha sottolineato di aver rispettato alla lettera tutti gli adempimenti previsti dal protocollo. Tuttavia non è stata contattata da Federlab per l'esecuzione dei test rapidi tra la giornata di ieri e oggi. Dunque, non potendo sottoporsi ai controlli obbligatori, il Sassari Latte Dolce non può scendere in campo contro la Nocerina.

La dirigenza rossonera ha chiesto lumi al Dipartimento Interregionale, che ha sottolineato appunto le difficoltà per Federlab di raggiungere in tempo tutte le società sarde. Confermato invece che i test sono stati fatti in Campania e nel Lazio, pur con qualche difficoltà organizzativa e lunghi tempi di attesa per i tesserati di alcuni club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA