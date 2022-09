Nocerina imbarazzante col Lavello: l'ex di turno Bruno castiga i molossi

Una Nocerina imbarazzante e senza idee cede il passo al Lavello, fino a oggi ultimo in classifica a zero punti, con tre reti fatte e otto subite. I ragazzi di Zeman Jr. si impongono col punteggio di 1-0, grazie al gol del difensore Bruno, ex di turno, al 10' del primo tempo, alla primissima occasione da gol creata.

La Nocerina evidenzia una totale mancanza di idee, anche quando si ritrova a inseguire. E i lucani potrebbero incrementare il gap fino a metà frazione, trovando però Stagkos che si fa perdonare l'errore precedente sulle due punizioni di D'Angelo e sulla conclusione di Guaita dal limite.

Per trovare traccia dei padroni di casa occorre attendere gli ultimissimi minuti con due iniziative di Mincica, fermato in corner dal portiere ospite Trapani. Nella ripresa la musica non cambia e il Lavello non fa granché per provare a chiudere i conti. Al 18' il rasoterra di Talamo è un lampo nel grigiore generale, interrotto anche in pieno recupero dal colpo di testa di Scaringella deviato in angolo.

Al triplice fischio diluviano insulti sui rossoneri, a partire da mister Sannino che abbandona il campo subissato di urla e fischi dei tifosi in tribuna.