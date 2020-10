Allenamenti, controlli precauzionali anti-Covid e un pensiero al calciomercato. I ritmi di lavoro della Nocerina si snodano quotidianamente su questi tre cardini, in attesa del prossimo impegno di campionato.

In mattinata gli atleti agli ordini di mister Cavallaro si sono allenati sul sintetico del Pasquale Novi di Angri, in vista della trasferta di Santa Maria Capua Vetere. Gruppo al completo, col solo Katseris a sostenere un lavoro differenziato.

Al termine della seduta, tutti si sono sottoposti al tampone così come prevede il protocollo per i club di Serie D. Anche domenica prossima il girone G andrà avanti a scartamento ridotto. Già disposto il rinvio di Torres-Vis Artena, Lanusei- Latina, Giugliano-Carbonia, Nola-Monterosi e Sassari Latte Dolce-Afragolese.

Intanto la società è ancora vigile sul mercato, a caccia di un attaccante per completare il reparto. Sfumata definitivamente l'opportunità di rivedere in rossonero Checco Ripa, il club avrebbe avuto contatti con Andrea De Iulis, centravanti già molosso qualche anno fa, tornato al San Francesco da avversario in occasione del recente match di recupero con la Torres.

Non si esclude però qualche soluzione a sorpresa, frutto di trattative tenute nel massimo riserbo dal direttore sportivo Bolzan. Quest'ultimo dovrà anche completare il lavoro di sfoltimento del parco under: oltre alla partenza di Campanile, che ha già lasciato la Nocerina, dovrebbe essere prevista qualche ulteriore operazione in uscita.

