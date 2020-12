Gruppo al completo alla ripresa degli allenamenti. La Nocerina s'è ritrovata oggi pomeriggio al Novi di Angri dopo il rotondo successo sul Nola. Il 4-0 ha restituito un bel po' di fiducia ai molossi dopo il lunghissimo stop. Buone indicazioni sulla tenuta fisica, sebbene il derby coi bianconeri sia da prendere assolutamente con le pinze, tenuto conto anche della disastrosa prova degli avversari.

Mister Cavallaro lo sa e non ha alcuna intenzione di concedere cali di tensione ai suoi. Cullarsi sul successo di domenica vorrebbe dire vanificare tutto quanto di buono sul piano psicologico è stato fatto dal ritorno agli allenamenti dopo la pausa forzata.

E domenica c'è un'altra sfida da non sottovalutare. La Lnd ha cambiato i piani rispetto alle precedenti decisioni e per la Nocerina ci sarà una trasferta invece del secondo impegno casalingo previsto col Sassari Latte Dolce. I molossi renderanno infatti visita a un Gladiator che s'è tirato fuori dalla zona playoff dopo il prezioso successo in rimonta in casa del Formia.

Per la sfida del Piccirillo, Cavallaro avrà a disposizione l'intero organico. È infatti rientrato in gruppo anche il difensore Impagliazzo (nella foto), per il quale l'ultimo tampone dei giorni scorsi ha dato esito negativo. A pieno regime anche l'estremo difensore Cappa, tenuto in panca domenica scorsa visti i pochi allenamenti sostenuti dopo la guarigione dal Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA