Ufficializzato l'incarico di allenatore “capo” a Giovanni Cavallaro dopo il prezioso pareggio interno con il Casarano, la Nocerina ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile trasferta contro il Cerignola, ultima gara dell'anno e giro di boa del campionato.



I gialloblu attendono l'esito del ricorso relativo alla gara col Taranto, nella quale i rossoblu hanno schierato in campo Kosnic con tesseramento - a quanto pare - non completato dal punto di vista burocratico. Al netto della possibile vittoria a tavolino, la formazione ofantina è una delle big del torneo, da affrontare con lo stesso piglio opposto a un Casarano che, obiettivamente, è andato in gol solo su regali dei rossoneri.



Mister Cavallaro dovrà sicuramente fare a meno del difensore Calvanese. L'atleta ex Rende si è fermato durante il riscaldamento della gara di domenica scorsa per un problema muscolare. Saranno appositi esami strumentali a stabilire, nei prossimi giorni, l'esatta entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero. © RIPRODUZIONE RISERVATA