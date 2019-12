Lavoro “festivo” per la Nocerina, in vista del secondo break di Capodanno. La squadra si è allenata al Felice Squitieri come di consueto, chiuendo la seduta con una sgambatura di scarico.



Mister Cavallaro non ha potuto contare sugli infortunati Calvanese e Sorgente, alle prese rispettivamente con un allenamento differenziato e con una seduta di terapie. Ha marcato visita anche il portiere Leone, bloccato da malanni di stagione. Assente infine anche Dieme.



Intanto, la società ha chiamato a raccolta i suoi tifosi per la creazione di un museo permanente sulla storia sportiva della Nocerina. A ospitarlo saranno le sale adiacenti all'attuale sala stampa, usate ai tempi della recente Serie B come sala conferenze e mixed zone per le interviste tv.



Il club ha fatto richiesta al Comune di Nocera Inferiore, proprietario dello stadio San Francesco, per poter utilizzare i due locali. Nel frattempo ha anche fatto appello ai supporters, per poter donare articoli di giornali, sciarpe, magliette, figurine e tutto quanto possa arricchire il nascente museo dei molossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA