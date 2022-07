Nocerina, le date del precampionato: confermato anche l'under Mancino

La Nocerina ha reso note modalità e date del lavoro precampionato in vista della stagione 2022-23. Come anticipato in conferenza stampa diversi giorni fa da Nunzio Zavettieri, responsabile dell'area tecnica, i rossoneri si raduneranno a Nocera Inferiore il prossimo 19 luglio. Fino al 23 sono previsti test atletici e visite mediche per tutti.

Il 24 luglio la truppa agli ordini di mister Beppe Sannino partirà alla volta di Bisaccia, in provincia di Avellino, dove è fissato il quartier generale del ritiro estivo dei molossi. Squadra a lavoro fino al prossimo 6 agosto allo stadio Aldo Scotece. Nei prossimi giorni sarà anche fissato un calendario di amichevoli da sostenere sia in ritiro, sia al rientro in sede.

Intanto nella serata di ieri la società ha reso nota anche la conferma per la prossima stagione dell'attaccante Gaetano Mancino. Classe 2001, il giovane atleta s'è messo in evidenza nello scorso campionato collezionato 28 presenze e 4 reti con la maglia della Nocerina.