Lorenzo Liurni è l'uomo della provvidenza per la Nocerina. Lo è stato fino al giro di boa e si è confermato anche nella prima uscita del 2020, nel match valido per la prima di ritorno contro il Grumentum.



I molossi pareggiano in rimonta, dopo essere stati sotto per 2-0 grazie ai gol dell'evergreen De Luca e di Cavaliere all'11' e al 75'. Pochi minuti dopo il raddoppio del Grumentum, Dubaz beffa il proprio portiere, restituendo fiducia alla Nocerina che, in pieno recupero, trova il pari appunto con Liurni.



Con quest'ultimo gol, l'attaccante umbro appone la sua firma in calce al punto numero 15 sui 20 totalizzati finora in campionato dalla Nocerina. Un dato che fa riflettere sull'impatto fondamentale che il calciatore, dopo un inizio di ambientamento, sta avendo sul cammino della formazione rossonera.



Punteggio giusto quello maturato al triplice fischio. Nel primo tempo i molossi hanno costruito diverse opportunità da rete, trovando l'opposizione di Donini e un salvataggio sulla linea di De Gol a portiere battuto. Stessa musica nella ripresa, con opportunità su entrambi i versanti, prima della rete di Liurni che gli vale la doppia cifra in stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA