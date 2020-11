Nocerina in attesa di novità relative ai tanti tesserati risultati positivi ai tamponi delle scorse settimane. Tutti sono stati posti da diversi giorni in isolamento domiciliare e, cosa più importante, sono in discrete condizioni di salute sebbene alle prese col Covid-19.

Per lunedì è previsto un nuovo ciclo di tamponi, con particolare interesse per i calciatori costretti a fermarsi. In caso di esami negativi, sarà attivato il protocollo per l'immediato ritorno agli allenamenti. Il tecnico Cavallaro, dunque, spera in buone notizie dalle analisi, così da poter lavorare con un gruppo più o meno completo in vista del recupero con il Nola.

La Lnd ha infatti disposto che l'incontro, valido per la quinta giornata di andata e rinviato lo scorso 25 ottobre per questioni legate ai contagi, sarà recuperato domenica 15 novembre prossimo allo stadio San Francesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA