Nocerina, Magliocca è rossonero: sfuma l'ingaggio dei fratelli Poziello

Daniele Magliocca è ufficialmente un calciatore della Nocerina. L'esterno destro classe 2003, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, ha militato anche nel settore giovanile del Genoa, prima di approdare in Serie D all'Arezzo. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Gladiator ed è stato tra i migliori under di Serie D.

Per una trattativa conclusa felicemente, due che invece saltano in extremis.

I fratelli Ciro e Raffaele Poziello non approderanno alla corte del tecnico Gianluca Esposito. Dopo lunghi contatti e una duplice trattativa che sembrava ormai pronta a trasformarsi in annuncio ufficiale, la Nocerina ha dovuto incassare il doppio no.

Se per la linea mediana la società si era già cautelata contattando altri profili - tra cui Vecchione, che aveva già vestito i colori rossoneri -, per la difesa dovrà lavorare alacremente per assicurarsi due atleti di esperienza che possano elevare il tasso tecnico del reparto. Sono quattro al momento gli atleti sotto la lente d'ingrandimento del responsabile scouting Tommaso D'Errico, che però mantiene il massimo riserbo insieme a chi lo affianca nel lavoro di mercato.

Nonostante quest'ultimo incidente di percorso, comunque, nelle due Nocera non manca l'entusiasmo e sono già arrivati primi riscontri positivi per ciò che concerne la campagna abbonamenti, aperta ufficialmente da oggi. Si prospettano numeri importanti relativi alle presenze sugli spalti al San Francesco: la raffica di operazioni già ufficializzate e in via di ratifica sembra aver già risvegliato gli entusiasmi sopiti da tempo tra i supporters molossi.