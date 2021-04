Nocerina, Manoni passa al Flaminia: molossi in anticipo col Nuova Florida

Una nuova partenza in casa Nocerina, già annunciata da alcuni giorni. Il centrocampista offensivo Francesco Manoni ha lasciato i rossoneri, accasandosi al Flaminia Civita Castellana, formazione laziale che lotta per la salvezza nel girone E di Serie D.

La casella delle uscite in casa Nocerina potrebbe comprendere nei prossimi giorni almeno un altro atleta. Continuano infatti le richieste per gli attaccanti Salvatore Sandomenico (Sorrento in pole position) e Andrea De Iulis (Vastese, Gravina e Foligno sulle sue tracce).

Intanto, la squadra ha trascorso in campo la mattinata di Pasquetta. Al Novi la formazione di mister Cavallaro prepara la gara interna con il Team Nuova Florida, anticipato a sabato 10 aprile con inizio alle 15.00. La variazione è dovuta alla concomitanza con la partita Angri-Virtus Cilento, valida per la prima giornata del ridisegnato girone E del campionato di Eccellenza Campania.

Tra i molossi, ancora assenti il difensore Impagliazzo e il centrocampista Cuomo, mentre è tornato a correre col gruppo l'attaccante Diakité.