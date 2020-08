Due inserimenti puntuali conclusi con una pregevole doppietta. Così Francesco Manoni, neoacquisto della Nocerina, si è presentato allo sparuto gruppo di tifosi assiepato all'esterno dello stadio Gigino Leo di Siano. Doppietta su assist dell'attaccante Gaetano Dammacco, altro volto nuovo della formazione rossonera.



La sgambatura è terminata col punteggio di 3-1 per la formazione in maglia rossa, con Diakite a completare il tris su calcio di rigore e il giovane D'Alessio ad accorciare le distanze per la squadra in maglia bianca. Tra gli atleti in prova si è aggregato anche il portiere Emanuele Buoniconti, classe 1999 proveniente dalla Nuorese ma sbocciato tra i pali della Sanseverinese in Promozione 5 anni fa.



Nelle prossime ore la società dovrebbe ufficializzare il tesseramento di nuovi under che sembrano aver convinto mister Cavallaro. Gli indizi portano al difensore Galiano ('01), all'esterno Fois ('02) e al centrocampista Esposito ('03), tutti con trascorsi nel settore giovanile della Salernitana. © RIPRODUZIONE RISERVATA