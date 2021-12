Nocerina-Mariglianese senza storia: decide Aracri con la doppietta dell'ex

Più che una partita di calcio di un campionato di interesse nazionale, Nocerina-Mariglianese è stata uno strazio. Una noia mortale per i 96 minuti totali, in cui gli ospiti hanno fatto la loro partita, portando a casa l'intera posta in palio senza doversi sforzare più di tanto.

Finisce 3-1 per la matricola del girone H, che ha con pieno merito guadagnato finora il titolo di vera sorpresa di questo campionato. A un turno dalla sosta natalizia i vesuviani di Sanchez arrivano con un bel margine di vantaggio sulla zona playout. Forse ben oltre le speranze che gli stessi dirigenti biancazzurri avevano espresso a inizio stagione.

Di contro c'è una Nocerina che in campo è sembrata avere ben poca voglia e ancor meno motivazioni. Ed è stata giustamente punita tra le mura amiche, sull'ingiallito terreno di gioco del San Francesco che ha rispecchiato fedelmente la prestazione dei rossoneri.

Squadra inaridita nel carattere, che s'è limitata a un solo tiro nello specchio della porta in tutta la gara. Con il palo a opporsi alla pregevole volée di Vecchione dal limite, prima che Talamo fosse fermato dalla bandierina dell'assistente, sbagliando comunque a tu per tu col portiere.

Sul fronte opposto brillano le qualità balistiche di Aracri, ex di turno che ha firmato una doppietta da applausi. Prima una punizione magistrale che si infila sotto l'incrocio dei pali dopo aver accarezzato la traversa. Poi il gol del parziale 0-2 con una sventola chirurgica dai 20 metri, dopo averne percorsi altrettanti in beata solitudine, senza che nessun avversario osasse anche solo avvicinarsi, figurarsi a contrastarlo.

Il rigore procurato e realizzato da Dammacco per il parziale 1-2 è fuoco di paglia. Nella ripresa Esposito trova il tempo per il tris, insaccando di testa a mezzo metro dalla porta rossonera, senza dover nemmeno saltare visto che portiere e difensori della Nocerina si sono ben guardarti dal volerne disturbare l'esecuzione.

Mercoledì ultimo turno del 2021. I rossoneri rendono visita a un Casarano in caduta libera, che non gusta il sapore della vittoria dal 17 ottobre. Per la Mariglianese il turno interno contro un Brindisi leggermente rinfrancato dalla cura Di Costanzo, ma comunque ancora ultimo della classe, seppur in condominio con la Virtus Matino.