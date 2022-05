Nocerina a Marigliano senza tifosi: un turno di squalifica per Palmieri

Nocerina a Marigliano senza il supporto dei propri tifosi. Ragioni di carattere strutturale del campo Santa Maria delle Grazie impediscono l'apertura al pubblico del settore Ospiti. Il match è in programma domenica 8 maggio prossimo, con fischio d'inizio alle 15.

I rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive, frutto di prestazioni deprimenti contro Virtus Matino e Team Altamura. In mezzo, la scelta di esonerare il tecnico Giovanni Cavallaro che, a quattro turni dalla fine, è sembrata abbastanza priva di senso tenendo conto delle poche gare ancora da giocare.

L'esordio di Agostino Spica non è stato dei migliori, ma gettare la croce addosso a un allenatore alla primissima esperienza su una panchina di Serie D sarebbe quanto mai fuori luogo. Domenica c'è l'occasione di riscattarsi, ma di fronte di sarà una Mariglianese che è in piena corsa per la salvezza diretta in categoria.

I vesuviani sono reduci dal ko di misura a Bitonto dopo un filotto di tre vittorie consecutive che hanno aumentato, nello spogliatoio biancazzurro, le speranze di evitare i playout. Al Santa Maria delle Grazie scenderà in campo una Nocerina priva dello squalificato Palmieri e probabilmente anche di Mazzeo.

Quest'ultimo è ufficialmente alle prese con problemi fisici, ma nelle ultime apparizioni in campo è stato l'esatto opposto del talentuoso attaccante che ha fatto faville nelle precedenti esperienze con la maglia della Nocerina. Difficile ipotizzarne l'impiego, con scelte praticamente in prima linea per mister Spica.