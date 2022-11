Nocerina-Matera 1-3: rossoneri in zona playout

Una Nocerina disastrosa lascia l'intera posta in palio al Matera. I rossoneri, guidati in panca da Favasuli per la squalifica di Zavettieri, iniziano a tirar fuori la testa solo dopo il terzo gol dei lucani, meritando ampiamente i fischi e le sonore contestazioni della tifoseria al termine della gara.

Di fatto gli ospiti chiudono i conti in meno di un'ora, trovando il gol con Bottalico - uno degli ex di turno in campo - Piccioni e Russo. E oltre alle reti, il Matera spreca anche qualche altra chance nel primo tempo per poter rendere ancor più rotondo il parziale.

La Nocerina viene dunque fuori solo quando gli ospiti provano a controllare la restante parte dell'incontro. La traversa di Scaringella anticipa di pochi minuti il gol della bandiera, frutto di uno sfortunato autogol di Vicente su cross dalla destra. Ci provano anche Balde e Cuomo a rendere meno amara la domenica, ma il triplice fischio sancisce la quarta sconfitta in campionato per la squadra del presidente Natale, che piomba con pieno merito in zona playout nel girone H di Serie D.