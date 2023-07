Nocerina, Mazzei per la difesa: Garofalo verso la conferma

Tommaso Mazzei è un nuovo difensore della Nocerina. La nota ufficiale del club ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi, con l'approdo in rossonero di un centrale di sicuro affidamento. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca dell'Ostiamare e in quella precedente è stato protagonista della promozione del Giugliano in Serie C. In precedenza aveva vinto il campionato di Serie D anche nell'annata 2014-15 tra le file della Lupa Castelli Romani.

Con il Giugliano il nuovo difensore rossonero ha condiviso l'esperienza e il reparto con Ciro Poziello, altro obiettivo dichiarato della Nocerina, che potrebbe presto ufficializzarne il tesseramento, unitamente a quello del fratello Raffaele, centrocampista che ha già indossato la maglia rossonera di recente.

Intanto, per ciò che concerne le conferme, oltre al centrocampista Andrea Basanisi la società sta lavorando per le riconferme del centrocampista offensivo Manuel Chietti ('04) e del capitano Agostino Garofalo.