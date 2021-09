Nocerina, blitz serale per Mazzeo: attesa la firma del mediano Petshi

Una corte spietata iniziata da un bel po' di giorni. Le parti sembravano essersi allontanate in extremis, ma alla fine l'affare è stato fatto. L'attaccante Fabio Mazzeo vivrà la sua terza parentesi alla Nocerina.

L'esperto centravanti salernitano ha infatti respinto le avances di Cerignola e Casertana, tornando dunque a indossare la maglia con cui si è lanciato tra i pro dopo l'esperienza nelle giovanili della Salernitana. Un colpo duro importante per la Nocerina, che nelle ultime ore sembrava vicinissima a perdere il grande acquisto. E invece i rumors che davano per fatto l'affare a Caserta, sono stati smentiti poco dopo le 19.30 di oggi, quando Mazzeo ha raggiunto la sede del club rossonero in via Barbarulo.

Dovrebbe arrivare presto anche la firma del centrocampista Sacha Petshi, 29enne interno di nazionalità francese che da diversi giorni si allena coi molossi. In carriera, tra le altre esperienza, il mediano ha collezionato importanti parentesi con le maglie di Troyes, Sloboda, Bastia e Blackburn Rovers.