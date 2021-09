Nocerina, Mazzeo preferisce Caserta: attesa per la firma del mediano Petshi

Una corte spietata iniziata da un bel po' di giorni. Le parti sembravano essere molto vicine, ma alla fine l'affare non si farà. L'attaccante Fabio Mazzeo non vivrà la sua terza parentesi alla Nocerina, almeno non nella prima parte della stagione 2021-22.

L'esperto centravanti salernitano avrebbe infatti accettato le avances della Casertana e potrebbe dunque passare presto da un rossoblu all'altro, liberandosi dal Potenza. Un colpo duro da digerire per la Nocerina, che solo ieri sembrava vicinissima addirittura all'annuncio dell'acquisto. E invece i rumors danno per fatto l'affare a Caserta, con buona pace del diesse Bolzan che dovrà ora virare su un altro obiettivo in prima linea.

Dovrebbe invece arriva la firma del centrocampista Sacha Petshi, 29enne interno di nazionalità francese che da diversi giorni si allena coi molossi. In carriera, tra le altre esperienza, il mediano ha collezionato importanti parentesi con le maglie di Troyes, Sloboda, Bastia e Blackburn Rovers.