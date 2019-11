Linea mediana da inventare in casa Nocerina in vista della trasferta di Agropoli. Il duo tecnico Esposito-Cavallaro dovrà fare a meno di ben tre centrali al Guariglia, visto che mancheranno per squalifica Carrotta e Iannini, oltre al lungodegente Di Lollo.



Scelte praticamente obbligate per lo schieramento di centrocampo, qualora si propendesse per una conferma del 3-5-2 visto all'opera contro il Fasano. I dubbi riguardano due caselle: nel ruolo di centrale di mediana, ballottaggio tra Landri e Corcione, con il primo al momento favorito; Mincione sembra invece in vantaggio su Poziello per una delle due posizioni da intermedio.



In caso di impiego di Leone tra i pali, la corsia destra potrebbe essere presidiata da un over, con Sorgente e De Siena a completare il quartetto dei giovani in età di Lega da schierare obbligatoriamente. Con Scolavino in porta, invece, la Nocerina potrebbe giocare con cinque under, riportando il giovanissimo Romano tra i titolari. Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA