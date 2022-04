Nocerina, Menichino salta il Nola: tornano disponibili Garofalo e Mancino

L'esterno destro Menichino salterà il derby tra Nocerina e Nola, in programma giovedì sera alle 20.45 allo stadio San Francesco. L'atleta classe 2002 è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo, dopo la quinta ammonizione stagionale subita nella gara esterna di Lavello.

Per un'assenza forzata, due rientri certi in casa rossonera. Capitan Garofalo e l'attaccante Mancino hanno scontato il loro turno di stop disciplinare e potrebbero ritrovare entrambi una maglia da titolare contro i bruniani. Certo l'impiego di Garofalo nel terzetto di difesa - con Scrugli inizialmente in panca -, Mancino va in ballottaggio con Palmieri per una delle tre maglie della linea offensiva.

Sempre in prima linea, Dammacco scalpita per tornare nell'undici di partenza e potrebbe essere Talamo a lasciargli spazio. Da verificare le condizioni dell'altro under De Martino, che ha saltato per un problema fisico la traferta di Lavello.

La società intanto resta in attesa dell'esito del ricorso contro il provvedimento di porte chiuse. Il provvedimento “soft” del giudice sportivo di Serie C per i fattacci avvenuti nel corso di Foggia-Catanzaro potrebbe fare da sponda alle motivazioni della Nocerina, punita di fatto per il lancio di una bottiglietta in campo. Un episodio il cui protagonista è stato peraltro immediatamente individuato dagli steward in servizio al San Francesco contro il Fasano e presumibilmente anche segnalato alle forze dell'ordine.