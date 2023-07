Nocerina, mercato a ciclo continuo: annunciati Caccavallo e Citarella

Il calciomercato della Nocerina non conosce sosta e anche oggi la società rossonera ha provveduto a rendere noti gli accordi con altri due calciatori, entrambi già alle dipendenze di mister Gianluca Esposito alla Gelbison.

In prima linea arriva il “pezzo da novanta” Giuseppe Caccavallo, classe 1987 che ha esordito in Serie B con il Lecce dopo aver giocato nel settore giovanile dei salentini. In cadetteria ha anche giocato tra le file del Crotone e della Salernitana. Per l'attaccante napoletano questa sarà la prima stagione in Serie D dopo aver calcato a lungo i campi di terza serie. Taranto, Sorrento, Casertana, Cosenza e Catania i club tra i quali ha militato.

Ufficiale anche l'arrivo del centrocampista centrale Francesco Citarella, nocerino purosangue classe 2003 che nella scorsa stagione ha giocato anche con la maglia del Taranto. Lunga la sua gavetta nei settori giovanili di Salernitana, Benevento, Sassuolo e Perugia.