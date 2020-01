La Nocerina si è ritrovata oggi allo stadio Felice Squitieri di Sarno dopo il pareggio esterno nello scontro diretto con il Grumentum. Ancora a mezzo servizio il difensore Calvanese e l'attaccante Sorgente, che hanno sostenuto un lavoro differenziato per poter recuperare al più presto dalle rispettive noie muscolari.



Domenica al San Francesco arriva il Brindisi, formazione sistemata nel "limbo" della classifica, con 6 punti di distacco dalla zona playoff e altrettanti di vantaggio sulla zona rossa della graduatoria. Per la Nocerina l'esigenza di capitalizzare al massimo il turno interno, per provare a guadagnare terreno proprio sulla zona playout.



Punti fondamentali, come quelli da evitare sotto forma di penalizzazione. La lunga grana delle vertenze economiche degli ex tesserati ha visto la risoluzione delle pendenze col portiere Feola e il fantasista Ruggiero. Entrambi hanno firmato le liberatorie che eviteranno alla Nocerina di subire decurtazioni di punti. Si attende ora l'esito delle ultime posizioni aperte, relative ai vari Orlando, Odierna e Di Crosta. © RIPRODUZIONE RISERVATA