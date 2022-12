Nocerina-Molfetta 1-0, basta il gol di Romeo di testa in tuffo

La Nocerina vince di misura nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Molfetta. La squadra rossonera, seppur rimaneggiatissima, getta il cuore oltre l'ostacolo e riesce a portare a casa l'intera posta in palio, reggendo nel finale l'urto del forcing pugliese.

La cronaca. Zavettieri in piena emergenza, schiera ancora una Nocerina con sei under in campo; Talamo e Balde reggono le sorti dell’attacco. Sul fronte opposto, speculare 3-5-2 per gli ospiti che nel primo quarto d’ora sono più pericolosi ma sprecano ghiotte chance con Fucci e Kordic. La Nocerina è vivace e dopo un gol annullato per fallo in attacco di Basanisi, passa in vantaggio al 25’ col tuffo di testa di Romeo su punizione di Garofalo.

Bartoli rivede le scelte iniziali e passa al 4-4-2. Avantaggiato prova la volée per i fotografi al 36’ mandando la palla in orbita. Sul fronte opposto Giacomarro e Balde difettano nella mira dal limite dell’area.

Cambia il copione nella ripresa, con la Nocerina pericolosa nella prima fase. Talamo al 7’ testa i riflessi di Diame con una sventola dal limite, poi manda incredibilmente fuori a porta vuota su cross di Basanisi. Calano le energie gradualmente per i padroni di casa, costretti a subire un vero assedio di marca biancorossa.

I riflessi di Stagkos frustrano le ambizioni di Avantaggiato e Pizzutelli, con quest'ultimo a sfiorare il sette con una sassata dal limite sugli sviluppi di un angolo. L'estremo rossonero esce basso su Avantaggiato, poi Kordic e Pizzutelli non inquadrano lo specchio della porta. Al triplice fischio i calciatori rossoneri vanno a raccogliere i meritati applausi della tifoseria di casa.