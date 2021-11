Nocerina, a Molfetta inizio rinviato: la prevendita per i tifosi rossoneri

Slitta di un'ora il fischio d'inizio della gara Molfetta-Nocerina, in programma domenica 7 novembre allo stadio Paolo Poli. Il club pugliese ha chiesto alla società rossonera di poter richiedere al Dipartimento Interregionale lo spostamento alle 15.30. L'accordo sarà ratificato dalla Lnd entro domani, con apposito comunicato ufficiale.

In campo ci sarà una Nocerina desiderosa di riscatto, conscia di aver offerto un'ottima prestazione nella gara di ieri contro la Casertana, di fatto condizionata dall'espulsione comminata al difensore rossonero Cason al 7' della ripresa. Un episodio dubbio, tenendo conto che il calciatore della Nocerina ha palesemente toccato di mano il pallone già oltre la linea di porta, in un'azione viziata comunque da un fuorigioco di Sansone non ravvisato dagli ufficiali di gara.

Così come tanti dubbi restano sul vistoso atterramento di Esposito al 18' della ripresa, con l'arbitro che non ha ravvisato alcuna scorrettezza da parte del centrale difensivo della Casertana, Pambianchi. Dunque, voglia di rivalsa immediata, contro un Molfetta abbonato ai pareggi che galleggia poco oltre la zona playout.

Intanto è iniziata la prevendita dei biglietti riservati ai tifosi della Nocerina per la gara di domenica. Possono essere acquistati nei punti Futuransa delle due Nocera o sul circuito online Ciaotickets, al costo di 9 euro, compresi diritti di prevendita.