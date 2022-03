Nocerina, recuperato De Martino: Mazzeo, 100 presenze rossonere

C'è anche l'attaccante De Martino tra i convocati di mister Cavallaro per la gara interna della Nocerina contro il Molfetta. L'atleta ha recuperato dal problema fisico accusato nelle scorse settimane, restituendo al tecnico una ulteriore soluzione in chiave offensiva.

Domani i molossi dovranno dunque rinunciare al solo Palmieri, squalificato per tre giornate dopo il colpo proibito rifilato a un avversario a margine della gara esterna con la Casertana. Cavallaro non ha lasciato trapelare troppi indizi in merito alla formazione da schierare domani.

Possibile però che possa riproporre scelte molto simili a quelle del match contro i falchetti, con un'unica variante in prima linea dettata appunto dall'assenza forzata di Palmieri. Lì davanti dovrebbe trovare posto dal primo minuto il veterano Mazzeo.

Per l'attaccante ex Potenza sarà un'occasione speciale: festeggerà infatti le 100 presenze con la maglia della Nocerina, una casacca con cui ha vissuto annate da gran protagonista. Prima del fischio d'inizio, il presidente Giancarlo Natale lo omaggerà di una maglietta celebrativa per l'occasione.