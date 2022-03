Nocerina-Molfetta 2-0 di platino: decide la doppietta di De Martino

Soffre per l'intero primo tempo, rischia in diverse circostanze di subire gol, ma con grande cinismo porta a casa tre punti importantissimi chiave playoff. La Nocerina batte per 2-0 un coriaceo Molfetta, che può a lungo recriminare per aver creato numerose occasioni tornando a casa con le pive nel sacco.

Il match winner di giornata per i molossi è il giovane De Martino, che realizza la doppietta decisiva tra fine primo tempo e metà ripresa. Dimostrando di aver pienamente recuperato dal problema fisico che lo aveva tenuto in dubbio fino all'immediata vigilia della sfida odierna.

I pugliesi tengono in ambasce la retroguardia rossonera per tutto il primo tempo. Venditti si supera su Gjonaj al 27’, trovando poi un valido alleato nel palo che respinge la velenosa punizione di Pozzebon. Quest'ultimo testa i riflessi del portiere della Nocerina al 40’, con l'esperto Genchi incapace di inquadrare la porta sulla corta respinta.

Al 43’ Vecchione riceve un lancio di Mazzeo e lo trasforma in assist per De Martino, freddo a concludere alle spalle dell'estremo ospite. All'intervallo Nocerina-Molfetta 1-0.

Nella ripresa i padroni di casa soffrono meno e dopo l'occasione sprecata da Dammacco in contropiede, trovano il raddoppio al 22’. Il partner di De Martino, stavolta in maniera involontaria, è ancora Vecchione che da fuori area centra il palo alla sinistra del portiere; il pallone raggiunge il giovane attaccante che insacca a porta sguarnita il 2-0.

Gjonaj sfiora il palo su punizione al 26’, ma dopo 10 minuti rimedia il secondo giallo e lascia il Molfetta in inferiorità numerica. Al 40’ Talamo ha tra i piedi il pallone del tris ma conclude a lato; sul fronte opposto Giambuzzi alza troppo la mira in pieno recupero dal limite dell'area. Al triplice fischio la grande gioia per i molossi, tornati al successo dopo tre partite e già proiettati all'ostica trasferta contro la capolista Cerignola, in programma mercoledì.