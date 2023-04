Una gara da non steccare per continuare a sperare nella salvezza diretta in Serie D. La Nocerina renderà visita domani al Molfetta in uno scontro diretto di vitale importanza per entrambe le squadre. I molossi sono appena fuori dalla zona playout a quota 33 punti, i pugliesi sono appaiati al Gravina a quota 29. Superfluo fare i calcoli per 90 minuti che possono valere una stagione, in positivo o in negativo.

Dopo il pareggio interno con il Gladiator, che ha ancora una volta evidenziato la mancanza di cinismo sotto porta della Nocerina, mister Erra spera di rivedere a Molfetta la squadra affamata vista in trasferta a Fasano. La “resurrezione” dei rossoneri nel turno pre-pasquale aveva fatto ben sperare la piazza, ma il pareggio interno dello scorso turno ha di nuovo fatto tornare fantasmi di playout per Garofalo e compagni.

Domani il tecnico Erra non sarà finalmente costretto a scelte obbligate. Tutti presenti in gruppo, eccezion fatta per il lungodegente Basanisi. Tutti sulla corda, con la possibilità di scegliere in extremis un sistema di gioco rispetto a un altro. Gli uomini a disposizione permettono infatti all'allenatore di impostare il classico 3-5-2 o un più offensivo 3-4-3, potendo comunque contare su alternative valide per poter anche modificare in corso di gara il modulo.