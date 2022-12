Nocerina, impegno in casa col Molfetta: Zavettieri, «Ultima gara in emergenza»

«Mi auguro che quella di domani sia l'ultima partita in situazione di emergenza per la Nocerina». Il tecnico Nunzio Zavettieri sembra ottimista in merito al futuro societario del club rossonero, ma intanto dovrà provare a friggere il pesce con l'acqua nella gara interna con il Molfetta.

«Va in campo solo chi ha testa e cuore per andarci». Puntualizzazione fondamentale che anticipa l'elenco dei calciatori che hanno già detto addio, seppur non ancora in via formale, al club rossonero. «Mincica, Scaringella, Valentini, Ambro e Magri non sono disponibili».

E dunque l'allenatore ha dovuto ancora una volta far ricorso a un bel po' di atleti delle giovanili. A partire dall'attaccante Marrazzo, rientrato dal prestito all'Ercolanese 1924, ma soprattutto dal centrocampista Silvio Franco, addirittura classe 2006 che in settimana ha dato buone indicazioni a mister Zavettieri.

Condizioni non al top per Diniz, Talamo e Balde, tutti alle prese con problemi fisici in settimana. Mancherà anche Mancino che nei giorni scorsi s'è fermato per un risentimento muscolare. Le buone nuove riguardano i recuperi di Giacomarro e Schiavella che non saranno comunque al top della condizione fisica.

Scontro diretto in chiave playout, con l'obiettivo almeno di limitare i danni. In attesa che - magari entro martedì - possa sbloccarsi l'iter per il passaggio di consegne societario in favore del gruppo di imprenditori nocerini che traghetteranno la squadra fino al termine formale della stagione agonistica 2022-23.