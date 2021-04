La Nocerina rallenta la capolista: botta e risposta nel primo tempo

La Nocerina rallenta il cammino della capolista Monterosi. Al Novi di Angri termina 1-1, con tutte le emozioni concentrate nella prima frazione di gioco. La formazione ospite, guidata da David D'Antoni, scende in campo col chiaro intento di attendere gli avversari, provando eventualmente a colpire di rimessa. I padroni di casa partono invece con un buon piglio, ma sprecano due buone opportunità nella prima mezz'ora.

Dopo soli 30 secondi buona combinazione Katseris-Rizzo a destra, cross basso e sulla corta respinta El Bakhtaoui chiama Salvato all’intervento in corner. Al 16’ lo stesso El Bakthaoui ci prova su punizione, poi Donida e Donnarumma si ostacolano a vicenda sulla corta respinta del portiere ospite.

La Nocerina rifiata e il Monterosi colpisce due legni in pochi minuti. Inizia Lucatti, che di testa spreca da due passi su un preciso cross di Piroli, bravo a sfruttare una leggerezza di Vecchione in fase di impostazione. E la traversa dice di no anche alla punizione di Pasqualoni dai 30 metri. Il vantaggio ospite arriva però 40 secondi dopo, con Sowe che gode di troppa libertà nell'area dei molossi, suggerisce l'assist a Capodaglio e fa secco l'incolpevole Volzone.

L'undici di Cavallaro ha il merito di non scomporsi e reagisce immediatamente. Prima una punizione di El Bakhtaoui non viene sfruttata a centro area, poi Diakité manda in area Talamo che viene steso da Rea. Dal dischetto è lo stesso Talamo a spiazzare Salvato per l'1-1.

Nella ripresa i ritmi calano e c'è poco o nulla da segnalare. Vecchione da una parte e Pellacani dall'altra non inquadrano lo specchio della porta da buona posizione. Termina in parità con il Monterosi che perde 2 punti rispetto all'inseguirice Vis Artena, corsara a Formia e la Nocerina che rosicchia un punto al Carbonia in ottica playoff.