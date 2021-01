Santiago Morero figura nella lista dei convocati della Nocerina per la trasferta di Muravera. Il capitano, frenato nei giorni scorsi per un problema gastrico, sarà quasi certamente al dentro della retroguardia rossonera nell'ostica gara in programma domenica pomeriggio.

Mister Cavallaro non disporrà del solo Talamo, alle prese col grave infortunio alla gamba subito in occasione del match con il Sassari Latte Dolce. Il tecnico ha tenuto fuori cinque under dalla lista dei convocati: non faranno infatti parte della spedizione rossonera i vari Scarpati, Saporito, Esposito, Pisani e Martinelli. Ci sarà invece il nuovo acquisto Petito, centrocampista classe 2002 proveniente dalla Casertana.

Le scelte di formazione non dovrebbero discostarsi da quelle viste con l'Arzachena, con una quasi certa conferma tra i pali dell'estremo Volzone. Il portiere s'è fatto trovare pronto domenica scorsa e dovrebbe essere ancora lui ad aprire lo “starting eleven” contro il Muravera. Così come è quasi certo della conferma pure il centravanti De Iulis, molto carico dopo il ritorno al gol - e che gol! - nel match contro l'undici di mister Cerbone.

