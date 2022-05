Doccia fredda per arbitro e assistenti: la Nocerina rimedia l'ennesma multa

Una nuova ammenda per mancanza di acqua calda negli spogliatoi degli ufficiali di gara. Non è la prima volta che capita quest'anno per le partite interne della Nocerina. Ed è assurdo che capiti in un impianto oggetto di un duplice lavoro di restyling avvenuto tra il 2018 e il 2021.

Irrisoria la cifra da versare, 200 euro, ma resta una nuova figuraccia per chi si deve occupare della manutenzione ordinaria dell'impianto. E ovviamente il riferimento va alle persone preposte a questi compiti dal Comune di Nocera Inferiore, ente gestore dello stadio.

Tra docce fredde, manto erboso ingiallito per un paio di mesi e una delle torri faro ko a causa di un principio di incendio, il San Francesco ha rimediato una serie di figuracce da record nell'ultima stagione sportiva.