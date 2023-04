Nocerina-Nardò 1-3: molossi spreconi, i neretini capitalizzano tutte le chance

La Nocerina spreca, il Nardò ringrazia e porta a casa l'intera posta in palio dopo aver a lungo rischiato di perdere al San Francesco. Pur a fronte di numerose assenze, la squadra di Erra costruisce diverse palle gol, evidenziando ancora una volta gli enormi limiti in fase realizzativa e una tenuta difensiva ridotta ulteriormente dalle assenze degli esperti Romeo e Mansi, out per squalifica.

I molossi hanno comunque un ottimo approccio al match, annullando col gioco l’oceanico gap in classifica. Bastano 55 secondi per trovare il primo spunto, con il riflesso di Viola su colpo di testa ravvicinato di Caso Naturale. Il dirimpettaio rossonero è bravo sulla sassata di Ferreira al 21’, poi è la dea bendata ad assistere i neretino al 28’, con il palo a salvare sulla fortuita deviazione di Lanzolla su cross di Talamo. Gol mancato, gol subito: al 32’ su angolo De Giorgi svetta sul secondo palo e fa 0-1.

Ma la Nocerina non si scompone e trova il pari immediato. Polichetti al 35’ devia con un braccio il colpo di testa di Caso Naturale, l’arbitro indica il dischetto e Maletic indovina l’angolino spiazzando Viola. È l’ulteriore scossa per i molossi, che tuttavia sbagliano troppo sotto porta. Al 40’ Caso Naturale, Maletic e Talamo non riescono a spingere il pallone nel sacco e lo stesso accade al 42’ con i medesimi protagonisti. In pieno recupero la dura legge del gol punisce ancora i rossoneri: su tiro di Montinaro deviato da un difensore, Ferreira si ritrova tutto solo al limite dell’area piccola e segna il raddoppio del Nardò.

Nella ripresa si riparte come nel primo tempo e dopo 2 minuti Viola è costretto a due interventi in rapida successione, prima di bloccare in due tempi il tentativo di Giacomarro dal limite. Gli ospiti arretrano il baricentro, provando a puntare sul contropiede. Al 27’ Russo tiene a galla la Nocerina con un grande intervento su conclusione velenosa di Ferreira. Non ci sono spazi per i rossoneri in zona tiro e il Nardò, dopo aver reclamato un rigore apparso abbastanza netto, ne trova uno all’ultimo respiro, con tanto di rosso diretto al portiere Russo: dal dischetto Mengoli realizza il tris un attimo prima del triplice fischio.