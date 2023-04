Nocerina, l'amarezza di Erra: «Una sconfitta immeritata»

Scuro in volto ma anche tremendamente amareggiato per una partita che la Nocerina non meritava di perdere. Il risultato finale di 1-3 contro il Nardò non fotografa assolutamente la realtà, tenendo conto delle tante occasioni da gol sciupate dai rossoneri nel primo tempo. Rossoneri che sono passati da un possibile vantaggio al gol del parziale 1-2 allo scadere della prima frazione.

«Abbiamo fatto molto meglio degli avversari ma il risultato ci dà torto e in modo anche pesante - ha affermato mister Erra. Nel primo tempo non abbiamo avuto quella cattiveria utile per portare la gara dalla nostra parte». Un cinismo evidentissimo nelle diverse occasioni in cui il pallone ha danzato per diverse volte nell'area piccola neretina, senza che nessuno dei calciatori di casa riuscisse a piazzare la zampata. Segno ennesimo di limiti tecnici ma pure di un pizzico di sfortuna, come nel caso della deviazione di capitan Lanzolla su cross di Talamo, con il palo a salvare il Nardò.

«Nel secondo tempo - ha aggiunto l'allenatore della Nocerina - non abbiamo avuto la giusta forza per reagire e forse questo è l’unico appunto che possiamo muovere alla squadra. Alla fine quello che resta è il risultato e la conseguente classifica; il piatto piange, però giovedì si gioca di nuovo e dobbiamo trovare la forza per rialzarci. È un dato di fatto che non possiamo permetterci di rinunciare a sei-sette calciatori di maggiore carattura. La mia panchina - ha concluso Erra è l’ultimo dei problemi in questo momento e l’unico obiettivo è che la Nocerina si salvi, con o senza di me poi sarà la società a deciderlo».