Nocerina nella bolgia del Lamberti: Erra recupera Ziello in mediana

Il peggior avversario sulla strada di una Nocerina che punta a evitare in extremis la coda dei playout. Il derby di Cava de' Tirreni è un'ultima spiaggia per i rossoneri, finiti nelle sabbie mobili della classifica a suon di risultati negativi nel girone di ritorno.

Gara dal pronostico chiuso, come tutti i “testa-coda”: gli aquilotti puntano alla C, i molossi puntano a evitare l'Eccellenza. Mister Erra rinuncerà ancora allo squalificato Chietti, mentre ritroverà a centrocampo il prezioso apporto di Ziello, che s'è distinto per ottime prestazioni nelle sue ultime apparizioni in campionato.

Ziello però non dovrebbe partire tra i titolari nel probabile 3-4-3 disegnato dal tecnico rossonero per domani. Sistema di gioco e interpreti non dovrebbero variare rispetto al turno interno contro il Bitonto. Dunque, spazio in attacco contemporaneamente a Maletic, Talamo e Caso Naturale, con Giacomarro a dirigere le operazioni a centrocampo. Ancora panchina per Basanisi, rientrato domenica scorsa dopo un lungo infortunio ma ancora lontano dal poter gestire un ampio minutaggio in campo.