Nocerina non pervenuta in campo: rossoneri sconfitti dall'Altamura

L'Altamura ottiene il massimo risultato col minimo sforzo contro una Nocerina molto al di sotto della sufficienza. Ai pugliesi basta un rapido uno-due poco dopo il quarto d'ora del primo tempo per portare a casa l'intera posta in palio.

Tedesco e Molinaro i carnefici dei molossi, che interrompono la mini-serie positiva pur restano agganciati alla zona playoff. Out Mazzeo e Garofalo, Cavallaro tiene inizialmente in panchina Bovo, recuperato dopo il problema fisico accusato nel match infrasettimanale con la Virtus Matino.

Il risultato si sblocca al 16', alla prima vera occasione del Team Altamura. Azione ficcante di Molinaro, Pitarresi respinge la sua conclusione ma è lesto Tedesco a ribadire in rete. Al 20' il raddoppio è servito dallo stesso Molinaro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il palo colpito da Baradji alla mezz'ora legittima la supremazia dei padroni di casa, che chiudono senza patemi la prima frazione.

La reazione della Nocerina attesa nella ripresa resta solo sulla carta. Perché dalle parti di Spina i rossoneri non riescono mai a pungere realmente. Se non al quarto d'ora, con un'occasione sprecata da Cason. Alla mezz'ora Pitarresi evita il tris dei padroni di casa, che rimediano comunque un bel po' di “ossigeno” in classifica.