Nocerina, nuova vertenza da Morero: al via il progetto fair-play con le scuole

Arriva il primo “lascito” per la nuova proprietà della Nocerina. La società dovrà infatti versare al calciatore Santiago Morero, capitano rossonero della scorsa stagione, la somma di 9.850 euro. L'atleta argentino ha presentato ricorso alla Commissione Accordi Economici della Lnd per la mancata corresponsione di una parte dei compensi pattuiti con la società.

La somma è stata calcolata con il credito vantato dal calciatore, cui sono stati sottratti 7.600 euro percepiti da Morero attraverso i bonus governativi. Consueti i tempi di risoluzione: entro 30 giorni da oggi la Nocerina dovrà versare all'argentino quanto riconosciuto dalla Cae, per evitare il rischio di penalizzazione in classifica.

Intanto la dirigenza rossonera, in collaborazione con le amministrazioni comunali delle due Nocera, ha avviato il progetto “Cresciamo insieme”. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie delle due città e mira a divulgare i valori di integrazione, lotta al razzismo e fair-play attraverso il calcio. Per le gare casalinghe, previsti tagliandi a costo ridotto per il settore Distinti, riservati ai genitori degli studenti che si prenoteranno presso le scuole frequentate dai figli.