Nocerina, nuove defezioni in gruppo: da valutare Bovo, Mazzeo e Garofalo

Potrebbe lasciare qualche strascico in casa Nocerina il successo interno contro la Virtus Matino. Nel corso della gara di ieri, il tecnico Cavallaro ha dovuto sostituire a gara in corso l'attaccante Mazzeo e il centrocampista Bovo. Entrambi hanno accusato problemi fisici, che saranno valutati nelle prossime ore per comprendere l'entità dei rispettivi infortuni.

A chiarirla, unitamente ai possibili tempi di recupero, saranno gli esami strumentali a cui gli esperti calciatori rossoneri si sottoporranno nelle prossime ore. Perdite pesanti per i molossi in termini di qualità ed esperienza. Infortuni che si aggiungono a quello di capitan Garofalo, in tribuna al San Francesco ieri e probabilmente ancora per qualche settimana.

Risicatissimo il numero di alternative a disposizione di mister Cavallaro, con Donnarumma e Talamo subentrati ai due infortunati di ieri, ma poco altro in termini di “over” da poter impiegare nella delicata trasferta di domenica ad Altamura.