Nocerina, nuovi acquisti in gruppo: imminente la nuova svolta societaria

La Nocerina perfezionerà nelle prossime ore una serie di operazioni di calciomercato in entrata che bilanceranno le tante cessioni formalizzate nei giorni scorsi. Dopo il ritorno del portiere Stefano Russo e gli ingaggi dell'attaccante Vincenzo Caso Naturale - già in gol all'esordio contro la Cavese - e del difensore Davide Mansi, il gruppo rossonero ha già accolto tre centrocampisti e un attaccante.

Dalla Polisportiva Santa Maria (girone I) arriva Alessio Ziello, classe 1999 che in Serie D ha già indossato anche le casacche di Team Altamura, Gladiator e Aversa, collezionando oltre 100 presenze in categoria tra campionato e Coppa Italia.

Per la mediana vestiranno il rossonero anche due prodotti del vivaio del Napoli. Il primo è Manuel Di Palma, classe 2004 che è transitato anche nell'Under 19 della Paganese prima di trasferirsi in prestito alla Puteolana all'inizio della stagione in corso. L'altro è Massimiliano Flora, anch'egli classe 2004 che a settembre scorso è stato svincolato dal Napoli e vivrà a Nocera la sua prima esperienza in un campionato non giovanile.

Il tassello per l'attacco è il gigante Marko Maletic, classe 1993 nativo di Belgrado ma con doppio passaporto bosniaco e olandese. Girovago del pallone, dopo le esperienze nei campionati giovanili olandere con le maglie di De Graafschap e FC Utrecht, ha giocato anche in Belgio, Serbia, Francia e Svizzera, collezionando anche apparizioni con la nazionale Under 21 della Bosnia. Lo scorso anno era stato in prova in Italia al Prato e al Potenza.